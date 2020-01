Grave incidente questa mattina (14 gennaio) a Borgo a Mozzano, dove un uomo si è ferito alla testa mentre stava lavorando con una motosega nella sua proprietà.

Il ferito, 35 anni di origini macedoni, si è presentato al punto del 118 con una profonda ferita alla nuca. Il medico ha subito attivato il trasferimento d’urgenza avvisando la centrale operativa che ha allertato l’elisoccorso Pegaso.

Foto 2 di 2



Dopo essere stato condotto a Lucca, il ferito è stato trasferito d’urgenza all’ospedale Cisanello con il codice rosso.

Stando ad una prima ricostruzione, l’uomo stava svolgendo dei lavori nella sua proprietà a Borgo a Mozzano quando, inciampando, è finito sulla motosega accesa e si è ferito alla testa.

Dolorante e sanguinante si è diretto al punto del 118 dove gli sono stati prestati i primi soccorsi e da dove è stato condotto in ospedale. Nonostante la ferita alla nuca il 35enne non sarebbe in pericolo di vita.