Prende a pugni una anziana di 89 anni, arrestata la badante

Le era stata affidata da pochi giorni, ma nonostante la fiducia accordatale dai familiari dell’ultra ottantenne non ha esitato a colpirla con un pugno al volto. La vittima, 89 anni, ha subito lesioni giudicate guaribili in 10 giorni. A tanto è arrivata la badante che era in prova nella casa dell’anziana a San Donato soltanto da pochi giorni.

La donna, 57 anni, di origini bulgare, è stata arrestata dopo l’intervento della polizia nel tardo pomeriggio di ieri (13 gennaio). Quando gli agenti sono entrati in casa dopo l’allarme dato dai vicini che sentivano gridare la povera pensionata, la badante si è avventata anche contro di loro, dando schiaffi e spuntando agli agenti.

Una storia triste, una violenza scoppiata durante un banalissimo litigio. E’ quello che può spiegare, sebbene non giustificare, il gesto della 57enne accusata di lesioni.

Gli agenti che l’hanno bloccata si sono presi anche degli insulti dalla donna in grave stato di alterazione. Dopo essere riusciti a calmarla l’hanno arrestata per lesioni ma anche per resistenza a pubblico ufficiale. Questa mattina sarà processata con il rito direttissimo.