E’ morto dopo ore di agonia. Il 41enne brasiliano che si è dato fuoco in casa per fermare lo sfratto esecutivo non ce l’ha fatta. Nella notte i medici del centro ustionati dell’ospedale Cisanello di Pisa ne hanno dovuto dichiarare la morte: troppo gravi le ustioni riportate, su quasi il 70% del corpo.

Un dramma della disperazione quello di Edson Pinheiro De Silva Filho, che da qualche tempo era alle prese con difficoltà a far fronte al pagamento dell’affitto della casa al piano terreno di un condominio di Corte Panattoni ad Altopascio dove ieri (13 gennaio) attorno a mezzogiorno è scoppiato l’inferno.

Foto 2 di 2



Al mattino si era presentato a casa sua l’ufficiale giudiziario accompagnato dai carabinieri: all’uomo ha mostrato lo sfratto esecutivo, arrivato dopo diversi solleciti. Tutti andati a vuoto.

Edson da quell’appartamento non voleva andarsene. L’alternativa era la strada. Così quando ha visto che tutto andava perduto, è corso in casa e si è chiuso dentro. Ne è uscito poco dopo, il corpo in fiamme. Una scena terribile nel piazzale davanti casa, dove in pochi minuti sono accorsi i vigili del fuoco e le ambulanze del 118. Per l’uomo è scattato il trasferimento d’urgenza con Pegaso a Cisanello.

Qui era stato ricoverato nella rianimazione di Cisanello, dove nella notte è spirato. Una tragedia che ha provocato già le prime reazioni. E che per fortuna non ha coinvolto altre persone. Una famiglia composta da madre e due bambini che vive al piano superiore era stata tratta in salvo dai carabinieri. I piccoli sono stati condotti in ospedale per accertamenti ma non avranno conseguenze.