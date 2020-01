Due donne in stato di choc portate al pronto soccorso dell’ospedale per un incendio scoppiato all’interno della loro abitazione – un appartamento al secondo piano di un palazzo – in via del Teatro a Pietrasanta.

Sono stati attimi di apprensione nel primo pomeriggio di oggi (15 gennaio) nella palazzina dove è scoppiato il rogo, per cause che sono in corso di accertamento.

Sul posto si sono diretti i vigili del fuoco con 4 mezzi mentre è arrivata anche la polizia municipale che ha presidiato la zona. Il 118 ha inviato un’ambulanza su richiesta dei pompieri perché due donne erano in stato di forte agitazione a causa dell’incendio.

Entrambe sono state condotte al Versilia con il codice verde e le loro condizioni non destano particolare preoccupazione.