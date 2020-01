Una straodinaria folla per l’ultimo saluto a Jeffrey Grazzini e Letizia Rossi, i due coniugi di S. Alessio morti domenica scorsa (12 gennaio) dopo una caduta sul monte Sella, nel complesso delle Alpi Apuane.

La piccola chiesa di Arliano dove stamani alle 11,30 si sono svolte le esequie non è riuscita a contenere tutti e decine di persone hanno atteso fuori il passaggio dei feretri di marito e moglie, molto conosciuti in città.

di 6 Galleria fotografica Folla ai funerali dei coniugi Grazzini









Moltissime le persone che, fin dalle prime ore di questa mattina, hanno riempito la piccola pieve di San Giovanni per stare vicino ai due feretri e per esprimere le condoglianze ai familiari affranti. Tanto che molti non sono riusciti ad entrare nella chiesa per poter assistere alla cerimonia funebre.

Sui volti di parenti e amici, fuori e dentro la chiesa, espressioni a metà tra l’incredulo e lo sgomento per una tragedia inconcepibile.

Al termine della funzione, i familiari hanno voluto ringraziare i presenti per i tanti messaggi di cordoglio e vicinanza ricevuti in questi giorni. Hanno poi ricordato Jeffrey e Letizia come una coppia unita e che si amava molto. Un’unione che li ha portati a condividere anche molte delle loro passioni, proprio come per quell’arrampicata che gli è costata la vita.