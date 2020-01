Solo tanta paura questa sera per l’ennesimo incidente sulla via del Brennero a Lucca, a San Pietro a Vico, a 100 metri dall’incrocio con via della Chiesa.

Per cause al vaglio della polizia municipale, intervenuta sul posto, un’auto, una Daewoo Matiz, e un furgone, si sono scontrati lateralmente.

Tanti i danni alle vetture e immediata la chiamata dei soccorsi, inviati dalla centrale unica del 118. Alla fine solo una ferita lieve dallo scontro, una donna al volante dell’utilitaria, trasportata comunque al San Luca per i controlli.

Foto di Giuseppe Cortopassi