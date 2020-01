VIa la borsa dall’auto mentre riporta il carrello del supermercato

Il tempo di mettere la spesa nell’auto e portare il carrello al suo posto, che la borsa, il portafoglio, i documenti e le chiavi di casa sul sedile della macchina non c’erano più. Ma la signora se ne è accorta solamente a casa. Troppo tardi, per intervenire.

È successo ieri pomeriggio (17 gennaio) nel parcheggio della Coop di Sant’Anna. Come di consueto la donna, madre e maestra, si era recata nel noto supermercato per gli acquisti del fine settimana: “Il venerdì pomeriggio è l’unico momento in cui posso dedicarmi alle compere. È difficile essere allo stesso tempo madre e lavoratrice: un doppio lavoro che non finisce mai. E mai mi sarei aspettata di essere derubata nel parcheggio della Coop, che frequento da anni”.

Eppure, il caso ha voluto che proprio il giorno più “temuto”, venerdì 17, la donna fosse derubata dei suoi averi più preziosi: portafoglio, cellulare, denaro, carte di credito e chiavi di casa.

Sotto gli occhi di tutti e con un modus operandi per niente improvvisato: è probabile che i ladri si siano appostati aspettando il cambio della sorveglianza, a metà pomeriggio, per entrare in azione. Forse, osservando la signora già dal suo arrivo al supermercato, e valutando la facilità con cui poteva essere effettuato il furto.