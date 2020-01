Si ustiona in casa, trasportata con Pegaso a Cisanello

Grave incidente domestico nel pomeriggio di oggi (19 gennaio) a Vagli di Sotto. Per cause tutte da individuare una donna di circa 45 anni è rimasta ustionata in casa.

Subito, intorno alle 16, è partita la chiamata al 118 con l’invio dei soccorsi sul posto che hanno valutato necessario, vista la gravità delle ustioni, il trasporto urgente al centro grandi ustionati di Cisanello con l’elisoccorso Pegaso in codice rosso.

L’elisoccorso si è quindi diretto al nosocomio pisano dove la donna è stata presa in cura per medicare le lesioni su gran parte del corpo.