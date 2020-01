Multe per la sosta selvaggia in piazzale Verdi

Multe a raffica per divieto di sosta in piazzale Verdi. Un blitz della polizia municipale questa mattina (20 gennaio) alle auto parcheggiate fuori dagli stalli a pagamento per violazione al codice della strada.

Nondimeno, gli automobilisti protestano sostenendo che la cartellonista che avvisa dei divieti non sarebbe adeguata.

“Chi parcheggia su un lato di piazzale Verdi (lato fronte mura) in assenza di segnaletica fuori dalle strisce riceve una multa – sostiene un cittadino -; chi lato Ctt in assenza totale di segnaletica nessuna contravvenzione. Un comune dovrebbe prima dotare le strade di adeguata segnaletica orizzontale e verticale, poi fare le multe”.