Porcari, una raccolta fondi per la commerciante rapinata. La figlia: “Tre anni fa lo stesso copione”

E’ stata dimessa all’alba di ieri (19 gennaio) dall’ospedale la titolare del negozio Antichi sapori di Porcari, colpita alla testa e rapinata mentre stava salendo in macchina dopo aver chiuso il suo negozio.

Erano le 19,40 di sabato (18 gennaio) quando Piera è stata colta di sorpresa alle spalle e derubata da un malvivente. Porcari adesso si mobilita per la storica commerciante e l’associazione La Bussola lancia una raccolta fondi a favore della donna mentre in paese scoppia la polemica sulla sicurezza.

La prima a farsene portavoce è la figlia della vittima. “A mia madre è già accaduto un fatto simile 3 anni fa – scrive in un post – Il sindaco la rassicurò dicendole che avrebbe provveduto a migliorare l’illuminazione e installare una telecamera ma ciò non è stato fatto”. Parole a cui subito replica il sindaco Leonardo Fornaciari: Ho parlato con la signora Piera e fortunatamente sta bene fisicamente – afferma il primo cittadino -. Rimane l’amarezza per questo gesto vile e criminale. Dal nostro insediamento abbiamo portato le telecamere da 16 a 32 ma evidentemente si può e si deve fare ancora di più per la sicurezza di tutti noi. I nuovi led sono più efficienti delle vecchie lampade ma alcune zone vanno illuminate ancora meglio”.

“Al nuovo comandante della polizia municipale – aggiunge Fornaciari – ho chiesto come priorità più presenza sul territorio. Stiamo lavorando anche all’attivazione di turni serali anche grazie a fondi regionali che abbiamo vinto. Confido nel prezioso lavoro delle forze dell’ordine affinché il responsabile sia assicurato alla giustizia. Per i reati che violano la proprietà domestica o di lavoro servono pene severissime”.

A Piera arriva anche il calore e l’affetto della cittadinanza. L’associazione La Bussola, ha deciso di far partire una raccolta fondi.

“La nostra associazione – spiegano i promotori dell’iniziativa – che sta organizzando in questo periodo un corso di autodifesa femminile sul territorio comunale di Porcari, appresa la notizia della nostra concittadina e commerciante aggredita sabato sera all’uscita della propria attività da un malvivente che le ha sottratto la borsa con l’incasso della giornata, ha deciso di promuovere una raccolta fondi per darle un sostegno e farle sentire il calore e l’abbraccio della nostra comunità”.

Chi volesse aderire può farlo effettuando un bonifico a favore dell’Associazione di Promozione sociale La Bussola sul conto corrente IBAN IT51M0835870230000000771203 indicando come casuale “A sostegno di Piera“.

“Siamo certi – aggiungono – che il paese tutto non farà mancare il proprio sostegno e la vicinanza a Piera. Ovviamente pubblicheremo il dettaglio dei soldi raccolti che le consegneremo di persona”.