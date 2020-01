Scoppia un incendio in un appartamento

Le fiamme hanno prima avvolto il divano in soggiorno, poi si sono velocemente estese al resto degli ambienti della casa. Per fortuna non ci sono stati feriti in un incendio scoppiato nel pomeriggio di oggi (20 gennaio) in via di S. Alessio a Monte San Quirico.

A dare l’allarme al 115 sono stati gli inquilini che dopo aver tentato invano di spegnere le fiamme sono usciti in strada chiedendo aiuto. Il rogo purtroppo ha fatto danni ingenti e l’immobile è stato dichiarato inagibile.

Il fumo uscito dalle finestre ha invaso anche la strada, creando momenti di apprensione anche nel vicinato. I vigili del fuoco sono accorsi con un’autobotte e hanno avuto velocemente ragione delle fiamme, che purtroppo però avevano già seriamente danneggiato l’appartamento che si trova al piano terreno di una abitazione.

Stando ad una prima ricostruzione dei vigili del fuoco, il rogo sarebbe partito dal camino a legna. Un tizzone sarebbe finito sul telo che ricopriva il divano innescando l’incendio.