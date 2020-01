Sei famiglie – in tutto dodici persone tra cui anziani e un bambino di pochi anni – evacuate come precauzione dopo uno smottamento del versante della montagna che sovrasta il nucleo di Fabbriche di Vergemoli.

Dalla montagna si è distaccato un grosso masso che ha trascinato a valle anche detriti, di cui si sono accorti alcuni abitanti questa mattina (21 gennaio). La strada non è stata interessata ma trattandosi di una frana nei pressi di alcuni alloggi popolari i cui inquilini sono stati fatti allontanare.

Nella giornata si è svolto un sopralluogo dei tecnici che ha convinto il sindaco Michele Giannini a firmare l’ordinanza di sgombero temporaneo. Domani si valuterà meglio il da farsi e come rimuovere il masso, dopo aver valutato meglio l’entità del dissesto idrogeologico.

“Un masso si è staccato dietro le case popolari, c’era stata una avvisaglia a dicembre. Dopo aver fatto un sopralluogo e abbiamo deciso di evacuare le famiglie – racconta il sindaco -: tra l’altro 4 famiglie potranno rientrare entro 10 giorni, due settimane. Altre due famiglie probabilmente dovranno attendere ancora. Adesso procederemo con i lavori di somma urgente, per verificare la situazione. Sistemeremo e metteremo in sicurezza la zona e faremo una ricognizione attenta. E’ caduta una quantita di massi di qualche quintale. Speriamo in un aiuto della Regione che è sempre stata attenta a territori come il nostro”.

Alcune famiglie evacuate sono state alloggiate presso parenti, per le altre il Comune si è attivato per reperire strutture alberghiere disponibili ad ospitare gli sfollati.