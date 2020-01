Due scosse di terremoto fra Bagni di Lucca e Cutigliano

Due scosse di terremoto a breve distanza l’una dall’altra fra Bagni di Lucca e Cutigliano. Li hanno registrati i sismografi dell’istituto italiano di geofisica e vulcanologica e sono stati avvertiti anche dalla popolazione.

Il primo sisma con epicentro a circa 6 chilometri dal centro abitato di Bagni di Lucca ha avuto magnitudo 2.4 e si è verificato alle 19,51.

Il secondo evento sismico invece ha avuto epicentro ad una profondità di 11 chilometri, due a nord ovest di Cutigliano, paese in provincia di Pistoia al confine con il comune di Bagni di Lucca. In questo caso la magnitudo è stata di 3 e il terremoto è stato distintamente avvertito dalla popolazione della zona. Fortunatamente non risultano danni a persone o cose.