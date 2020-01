Scontro fra camion e furgone, 3 feriti

Brutto incidente per fortuna senza gravi conseguenze per i feriti in A12. Attorno alle 12,40 di oggi (21 gennaio), in direzione nord, poco dopo il casello Versilia, si sono scontrati un camion e un furgone. Sul furgone viaggiavano 3 persone, 2 uomini ed una donna.

La donna ed un uomo hanno riportato solo leggere contusioni e sono stati portati all’ospedale Apuane.

L’altro uomo ha riportato un trauma agli arti inferiori ma è sempre stato cosciente ed è stato portato con Pegaso 3 all’ospedale di Cisanello in codice giallo.

Oltre a Pegaso, sono intervenuti: automedica nord, Croce Verde di Pietrasanta, Croce Verde di Viareggio e i vigili del fuoco si sono diretti sul posto per estrarre i feriti dagli abitacoli e per mettere in sicurezza la carreggiata.