Acquista con banconote false, allarme truffe nei negozi

E’ allarme per le truffe delle banconote false nei negozi della Piana di Lucca. Nelle ultime ore sono piovute segnalazioni riguardo un tizio che entra in alcuni negozi di Porcari per fare acquisti ma paga con banconote di alcun valore, perché contraffatte.

Alcuni esercenti raggirati hanno messo in guardia da un giovane di circa 35 anni, con un berretto di lana beige, lo stesso che nella giornata di ieri sarebbe entrato in azione in attività di Camigliano.

Degli episodi sono stati avvisati i carabinieri.