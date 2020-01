Il papà di Giulia ricoverato per le ustioni. La mamma ha un incidente mentre corre sul posto

Una notte che ha spezzato per sempre la serenità di una famiglia. In pochi, drammatici, istanti. Una tragedia incredibile per due genitori, che per la disperazione o il vano tentativo di salvare la loro figlia sono finiti entrambi in ospedale.

Il papà di Giulia, Massimiliano Salotti, 48 anni, architetto e insegnante alle medie di Bagni di Lucca, socio della Misericordia di Borgo a Mozzano che si è unita al lutto della famiglia, è rimasto ustionato ad un braccio e ad una gamba, nel disperato tentativo di salvare la figlia, che stava dormendo nella mansarda della casa distrutta dalle fiamme ad Anchiano.

Portato in ospedale nella notte con il codice giallo è stato ricoverato. La prognosi è di meno di 20 giorni, ma sarà impossibile rimarginare le ferite del cuore.

Molto conosciuto per aver in passato partecipato alle attività del comitato paesano di Anchiano, Salotti si era laureato in architettura qualche anno fa, mentre lavorava alla ditta Pieroni di Diecimo.

Da qualche anno lavorava come insegnante di arte e disegno tecnico in alcune scuole medie, da ultimo in quella di Bagni di Lucca.

La mamma Elisabetta Fava, 47 anni, da qualche tempo viveva a Lucca, dopo la separazione dal marito: questa notte, accorrendo ad Anchiano, ha avuto un incidente con l’auto quando ormai si trovava sul Brennero, a pochi chilometri da casa. E’ stata portata anche lei al pronto soccorso del San Luca ma non ha ferite gravi e sarà dimessa nelle prossime ore.