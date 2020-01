Lucchese-Ghiviborgo, derby con il lutto per Giulia

Anche il calcio locale è in lutto per Giulia Salotti, la studentessa di 14 anni morta nel rogo della sua abitazione di Socciglia, la Lucchese 1905 ha chiesto alla Lega nazionale dilettanti di osservare, in occasione del derby contro il Ghiviborgo, un minuto di raccoglimento e anche di disputare la gara con il lutto al braccio.

“Tutta la famiglia rossonera è rimasta profondamente scossa e sinceramente turbata da questa tragedia che ha spezzato una giovane vita in maniera drammatica – dice il direttore generale Mario Santoro – Vogliamo ricordare Giulia e stringerci con affetto e partecipazione ai familiari così duramente colpiti”.