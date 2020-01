“Zio, corri: sta bruciando la casa”. Sono le ultime parole che Giulia Salotti, la studentessa dell’Iti Ferrari di Borgo a Mozzano, 14 anni, morta nel rogo dell’abitazione dove viveva con il papà ad Anchiano.

A raccontarlo è proprio lo zio Angelo, marito di Clara che è la sorella del padre dell’adolescente. “Mi ha chiamato con il cellulare – spiega -: noi stavamo dormendo. Non ho perso un minuto e sono uscito di casa. All’esterno era già l’inferno. Le fiamme avevano avvolto tutta la casa e Massimiliano stava cercando disperatamente di avvicinarsi alla porta della mansarda per salvare Giulia, ma era impossibile. Non si vedeva nulla a causa del fumo”.

Lo zio l’ha chiamata a lungo: “Giulia, Giulia, gridavamo – racconta -, ma da lei non arrivava nulla. Nemmeno un grido, neanche una parola. Forse era svenuta intossicata dai fumi. Ancora adesso non riusciamo a capire come possa essere accaduto”.

Le fiamme sono partite dal piano di sotto, dove c’è un caminetto che però era chiuso con il vetro. I vigili del fuoco cercheranno di capire da dove sia partita la scintilla che ha innescato quel rogo tanto violento. L’ipotesi è quella dell’incendio accidentale, anche se gli inquirenti – come atto dovuto in casi come questo – vogliono vederci chiaro.

“Siamo disperati e sconvolti, non so trovare nemmeno io le parole – racconta lo zio Angelo -: è una tragedia per tutti noi”. Gli zii vivono nella casa accanto a quella dove nella notte è morta Giulia. Li separa soltanto un piccolo corridoio. Amici e parenti arrivano ad Anchiano alla spicciolata e guardano in alto. Verso la mansarda dove è morta Giulia. Gli occhi lucidi, le mani che tremano. La disperazione e il dolore chiuso nei loro cuori.