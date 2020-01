Lite per la sirena dell’ambulanza in centro storico

Ha prima protestato per la sirena dell’ambulanza accesa per un soccorso, poi ha inveito contro i volontari. Ne è nata una lite con l’autista del mezzo della Misericordia di Lucca. E’ accaduto questa mattina (22 gennaio) in via Vittorio Emanuele, in centro storico.

Secondo quanto appreso, una squadra della Misericordia era appena uscita dalla sede di piazza S. Salvatore per un soccorso richiesto dalla centrale operativa del 118. Come da protocollo d’uscita, è stata azionata la sirena ma al passaggio in via Vittorio Emanuele un passante indispettito ha inveito contro l’ambulanza.

L’uomo ha protestato e ne è nato un diverbio con l’autista del mezzo sanitario, che si sarebbe fermato e avrebbe iniziato a litigare con il passante.