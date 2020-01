Ladri acrobati si arrampicano fino al primo piano per rubare

Ladri acrobati in azione a Gragnano. Una banda di malviventi è entrata in un’abitazione al primo piano di una casa colonica, arrampicandosi dalla grondaia.

Dopo aver provato inutilmente a entrare nell’appartamento al piano terreno, i malviventi si sono arrampicati fino ad un balcone e a quel punto hanno rotto un infisso per entrare. Tanta fatica per nulla visto che poi all’interno non hanno trovato niente da rubare.