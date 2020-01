Finisce contro il muro di una casa con il tir sulla Pesciatina a Gragnano dopo un incidente

Per cause al vaglio dei carabinieri, intervenuti sul posto, il conducente di un mezzo pesante dopo uno contro con un’auto questa mattina (24 gennaio) poco dopo le 5 ha perso il controllo e ha finito la sua corsa contro un’abitazione al lato della strada.

Sul posto sono arrivati i soccorsi dalla centrale unica del 118 e i vigili del fuoco che hanno provveduto a liberare il conducente dal mezzo.

Nell’incidente sono rimaste coinvolte tre persone che sono state prese in carico dal personale sanitario del 118 e trasportate per le cure del caso all’ospedale di Lucca, il più grave in codice giallo.

Il mezzo pesante finito contro l’abitazione ha compromesso anche la struttura che è stata evacuata. Le persone che si trovavano all’interno non sono state coinvolte.

In queste ore si sta provvedendo alla rimozione del mezzo e la Pesciatina risulta momentaneamente chiusa al traffico.

Sul posto anche i carabinieri per i rilievi e personale dell’azienda del gas, che ha provveduto alla chiusura di alcuni contatori interessati da una perdita.