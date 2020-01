Ennesimo colpo dei ladri all’Ottica Cacini di Marlia, negozio già più volte colpito dai malviventi.

Ignoti nella notte appena trascorso hanno agito entrando in un fondo sfitto alle spalle del locale. Indisturbati hanno praticato un foro nella parete dal quale sono entrati nel negozio dove hanno fatto razzia di occhiali e montature.

Un colpo da professionisti in piena regola che, entrando in questa maniera rocambolesca, sono riusciti a evitare che entrasse in funzione il sistema d’allarme installato all’ingresso del locale, già colpito da furti con la classica tecnica della spaccata.

Sul posto questa mattina, dopo che i titolari hanno trovato il locale a soqquadro e il foro nella parete, i carabinieri della stazione di Lammari e del Norm.

Foto Noi Tv