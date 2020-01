Grave in ospedale anziano pedone travolto su Borgo Giannotti

Tanta paura nel primo pomeriggio di oggi per un incidente in Borgo Giannotti, all’altezza della farmacia, nelle vicinanze della croce.

Per cause al vaglio della polizia municipale, intervenuta sul posto intorno alle 15,30, un anziano di 77 anni è stato travolto da un’auto in transito. Inizialmente l’uomo non sembrava cosciente ma dopo i soccorsi, tempestivamente inviati dalla centrale unica del 118, si è ripreso.

Tanti, comunque, i traumi per l’anziano che, sia per la dinamica dell’incidente, sia per la gravità delle ferite, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Lucca dall’ambulanza della Misericordia di Lucca, intervenuta sul posto assieme all’auto medica di Lucca.