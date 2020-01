Tragedia di Anchiano, anche il calcio in lutto per Giulia

Anche il calcio si ferma per Giulia Salotti, la giovane di 14 anni rimasta vittima dell’incendio nella sua casa di Anchiano nella notte fra martedì e mercoledì.

Il Ghiviborgo ha chiesto di osservare un minuto di raccoglimento e di disputare le gare con in lutto al braccio, oltre che per la prima squadra anche per tutto il settore giovanile.

“Giulia era amica e compagna di classe di diversi nostri ragazzi – spiega la società – che, molto toccati, hanno chiesto alla società di avanzare la richiesta. Si ringrazia per la sensibilità dimostrata la Lega Nazionale Dilettanti, il Dipartimento interregionale, la delegazione provinciale di Lucca”.

Un minuto di raccoglimento anche prima delle partite del Corsagna, società del Comune di Borgo a Mozzano. “Un piccolo gesto per salutare un piccolo angelo volato in cielo”, è il commento della dirigenza.