Centauro in ospedale dopo lo scontro con l’auto alla rotonda

Grave incidente stradale nella serata di oggi in via Antonio Rossi, all’altezza della rotonda di viale Europa a Capannori.

Per cause al vaglio dei carabinieri, che sono intervenuti sul posto sia per i rilievi sia per effettuare le operazioni di viabilità si sono scontrate un’auto e una moto.

Ad avere la peggio il conducente della moto che è stato condotto d’urgenza, per la dinamica dell’incidente e per i seri traumi riportati, in codice rosso all’ospedale San Luca.