Trenta giorni di prognosi per il notaio travolto dall’auto

Trenta giorni di prognosi. Questo il referto del notaio di 77 anni vittima ieri (25 gennaio) di un incidente stradale su Borgo Giannotti.

L’anziano, che è anche molto noto in città per i ruoli ricoperti in passato nel cda della Cassa di Risparmio di Lucca e attualmente in quello della Fondazione Crl, è stato travolto da un’auto in transito dopo che usciva da un negozio della nota arteria commerciale cittadina. Il conducente, un giovane di Camaiore, ha subito prestato i soccorsi e atteso l’arrivo di auto medica, ambulanza della Misericordia di Lucca e della polizia municipale.

Alla fine per l’uomo, che non è mai stato in pericolo di vita nonostante il ricovero al pronto soccorso di Lucca in codice rosso per la dinamica dell’incidente, da registrare un forte trauma toracico e la frattura di una gamba.