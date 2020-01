Grave 42enne in moto contro un’auto

E’ in gravi condizioni un uomo di 42 anni che questa sera (27 gennaio) attorno alle 18,40 si è scontrato in moto contro un’auto sulla via Aurelia a Lido di Camaiore. Il centauro nell’urto è stato sbalzato violentemente a terra ed ha riportato un politrauma.

E’ stato trasferito in ambulanza con il codice rosso all’ospedale Versilia.