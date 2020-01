Impiegata muore per un malore negli uffici dell’Inps di Lucca

I colleghi hanno tentato disperatamente di rianimarla con il defibrillatore, ma non c’è stato niente da fare. Tutto inutile anche per il medico del 118 e il personale dell’ambulanza della Croce Verde di Lucca, intervenuto all’Inps di Lucca dove l’impiegata, 55 anni, di Pistoia, è morta.

Il dramma si è consumato nel primo pomeriggio di oggi (27 gennaio). A dare l’allarme sono stati altri dipendenti dell’istituto di previdenza rientrando nella stanza dove si trovava l’impiegata, Anna Nigro, attorno alle 16,10. Hanno trovato la collega riversa a terra, ai piedi della sua scrivania e priva di sensi.

Mentre una donna delle pulizie dava l’allarme al 118, gli altri hanno utilizzato il Dae presente nella sede di piazza Martiri della libertà, dove si è consumato il dramma, e hanno cercato di salvare la vita alla donna. Invano.

Non c’era ormai più nulla da fare e al medico non è restato altro che constatare il decesso. Sul posto è arrivata anche la polizia per gli accertamenti di rito ma dai rilievi non sussistono dubbi che la morte sia arrivata per cause naturali. Secondo il 118, un arresto cardiaco potrebbe aver stroncato la dipendente dell’Inps.