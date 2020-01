Alberi e rami caduti per il vento nella Piana

Ondata di vento nella Piana di Lucca, non mancano i danni.

Dalla prima mattinata di oggi (28 gennaio) il comando dei vigili del fuoco di Lucca è impegnato in una serie di interventi sul territorio per alberi caduti o divelti.

La situazione più seria si è verificata in via Romana all’altezza della discoteca Kuku dove un albero caduto ha occupato metà della sede stradale. È stato necessario per questo anche l’intervento della polizia municipale per regolare il traffico.

Altri interventi si registrano sulla via delle Ville e in via di Tempagnano. Fortunatamente non si registrano feriti o gravi danni a auto o abitazioni.