Frana sulla strada per San Romano e Motrone

Il maltempo di questi giorni ha provocato una importante frana sulla strada che porta a San Romano e Motrone.

A comunicarlo è il sindaco di Borgo a Mozzano, Patrizio Andreuccetti: “Una ditta – spiega – è stata subito mandata sul posto, ma ripristinare la viabilità normale in tempi rapidi non sarà semplice. Da ora e fino a nuova comunicazione il passaggio dei mezzi è consentito grazie ad una sorveglianza 24 ore di operatori comunali che staranno sul posto. Si raccomanda di limitare il passaggio, possibilmente, agli abitanti delle frazioni”.



“Con l’Unione dei Comuni – conclude il sindaco – stiamo lavorando per migliorare, per l’eventualità, la viabilità alternativa. Non appena ci saranno aggiornamenti sarà mia cura comunicarli”.