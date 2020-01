Tenta il colpo a Mediaworld, maxicondanna per rapina a 3 anni e 4 mesi per un 43enne

Aveva tentato di rubare quattro scatole di auricolari al negozio Mediaworld di via delle Cornacchie. Nella fuga, però, pelaltro inseguito anche da alcuni clienti, aveva spintonato e buttato a terra, provocandole delle lesioni al gomito, una vigilante del centro commerciale.

Un tentato furto, trasformatosi così in rapina, che è costato caro al 43enne autore del colpo che lunedì (27 gennaio) è stato condannato dal tribunale di Lucca a 3 anni e 4 mesi di carcere e all’interdizione per cinque anni dai pubblici uffici. Pena che, visto che non è la prima volta che ha a che fare con la giustizia, sconterà in carcere.

L’uomo, originario della Versilia, lo scorso luglio, dopo aver nascosto nei pantaloni quattro scatole di auricolari per un valore complessivo di 240 euro, aveva provato ad uscire dall’uscita senza acquisti, ma ovviamente le barriere antitaccheggio avevano iniziato a suonare, allertando gli addetti alla sicurezza.

Nonostante l’invito a consegnare la merce, l’uomo si era allontanato, ma era stato inseguito dall’addetta alla sicurezza e da altre tre persone (due ragazzi e una ragazza) che avevano assistito alla scena. A quel punto prima ha lanciato una scatola di auricolari contro l’addetta alla sicurezza quindi ha proseguito la fuga seguito dalle altre persone e tentando un maldestro nascondiglio dietro un cespuglio.

Una volta capito che non c’era nulla da fare e in attesa della polizia ha riconsegnato alla vigilanza altre due confezioni di auricolari, ma all’arrivo della vigilante l’ha comunque spintonata facendola rovinare a terra e procurandole lesioni al gomito. A quel punto è stato condotto in negozio, dove ha riconsegnato l’ultima scatola di merce rubata, fino all’arrivo della volante che era già stata allertata durante l’inseguimento.