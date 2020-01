Trovato a spacciare aggredisce i carabinieri: in manette

Spaccia nella notte a Nozzano Castello, arrestato un pusher di 26 anni.

Il giovane è finito nella rete dei carabinieri della sezione radiomobile di Lucca, durante un controllo antidroga in via di Filettole. Una volta scoperto ha tentato di fuggire aggredendo i militari, ma è stato raggiunto e immobilizzato. Ha poi continuato a inveire contro i carabinieri anche quando venica condotto in caserma. Ha infatti danneggiato a calci l’auto nel tentativo di rompere il finestrino posteriore.

Nella collutazione i carabinieri sono stati presi anche a morsi e la prognosi parla, per entrambi, di 13 giorni salvo complicazioni.

Dopo il caos i militari hanno proceduto alla perquisizione e il 23enne è stato trovato in possesso di 110 grammi di cocaina ripartita in dosi, materiale per il confezionamento e lo spaccio e la somma di mille euro in contanti.

Questa mattina, nel corso del processo celebratosi con rito direttissimo con le accuse di detenzione di stupefacenti, violenza e lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento, il suo legale ha chiesto e ottenuto i termini a difesa. Nel frattempo, a seguito della convalida dell’arresto, è stata disposta nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere.