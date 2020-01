Aggredito e rapinato in Darsena, individuato il quarto uomo

Aggredito da cinque persone in Darsena, denunciata una quarta persona.

L’episodio risale alla notte di sabato 19 gennaio quando un cittadino brasiliano è stato vittima di una violenta rapina da parte di cinque persone, di origine maghrebina.

Nei giorni immediatamente successivi al fatto gli uomini del commissariato di Viareggio hanno individuato e denunciato tre degli autori per il reato di rapina aggravata in concorso. Ieri anche un quarto componente della banda è stato identificato e denunciato all’autorità giudiziaria per il medesimo reato: si tratta di un 18enne di origine marocchina, già conosciuto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio.

Sono in corso ulteriori per identificare il quinto ed ultimo componente del gruppo.