Paura nel pomeriggio di oggi (31 genaio), poco prima delle 15, per un incidente sulla via Romana ad Antraccoli.

Per cause al vaglio della polizia municipale, intervenuta sul posto, un’auto, che proveniva da una traversa è entrata in collisione con uno scooter guidato da un ragazzo. Il giovane è stato sbalzato dopo l’impatto sul lato opposto della carreggiata.

Foto 2 di 2



Sul posto, per i soccorsi, è intervenuta l’ambulanza della Croce Verde di Porcari che ha prestato soccorsi al ragazzino, trasportato in codice giallo all’ospedale San Luca con numerosi traumi ma non in pericolo di vita.