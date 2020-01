Non ha i documenti in regola, espulso un 30enne di origine marocchina

Non aveva i documenti in regola per rimanere sul territorio nazionale: sarà espulso.

Questa la conseguenza di un controllo effettuato ieri mattina (30 gennaio) in via Vittorio Veneto, dalla volante della polizia.

Gli agenti hanno controllato e identificato un 30enne di origine marocchina che, oltre ad essere già conosciuto dalle forze dell’ordine per spaccio di stupefacenti, è risultato irregolare sul territorio nazionale.

Pertanto, l’ufficio immigrazione della questura ha avviato il procedimento per l’espulsione dello straniero, che si è concluso con l’accompagnamento coattivo dell’uomo al Cpr di Roma, a cui seguirà fra pochi giorni, ultimate le incombenze procedurali, l’accompagnamento in Marocco.