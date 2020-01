Signora scippata e trascinata a terra al cimitero

Ancora uno scippo ai danni di una donna in un cimitero. Stavolta l’episodio si è verificato al cimitero di Capannori in via Romana.

È successo nella giornata di mercoledì quando un uomo, di mezza età e all’apparenza molto distinto, ha avvicinato una donna, che era a far visita alla tomba dei propri cari, con il tentativo di portarle via la borsa. Ne è nata una collutazione con la donna che si è messa a urlare per attirare l’attenzione.

L’uomo, a quel punto, ha tappato la bocca della signora, provocandole delle escoriazioni alle labbra e l’ha gettata violentemente a terra per poi fuggire a bordo di un’auto.

Sono numerose, comunque, le segnalazioni di episodi all’interno dei cimiteri della Piana di Lucca o immediatamente all’esterno: dalle spaccate nelle auto ai furti e danneggiamenti agli arredi delle tombe.