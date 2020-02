Ancora frane sul territorio a causa del maltempo di questi giorni.

A causa di uno smottamento accaduto stanotte sulla strada provinciale numero 13 di Valdarni a Isola Santa, la strada è chiusa al transito nel tratto Isola Santa – Castelnuovo.

Sono in corso le verifiche dei tecnici della Provincia di Lucca, ma anche di Enel e del Comune, per capire l’entità del movimento franoso che è comunque di notevoli dimensioni e le modalità di intervento che saranno attuate nelle prossime ore.

Isola Santa non è isolata ma è raggiungibile al momento solo percorrendo la sp 13 dalla Versilia. Il bypass, infatti, rappresentanto dalla strada monti-mare a Careggine, è anch’esso chiuso per una caduta massi verificatasi nei giorni scorsi sulla strada comunale.

Le immagini sono impressionanti: “Un disastro – le parole dell’assessore di Careggine Mario Puppa -. Stanotte per cause ancora da accertare si è verificata una terribile frana sulla strada provinciale Valdarni prima di Isola Santa. Provincia, Enel, Comune e tecnici incaricati sono già sul posto per verificare la situazione. Come vedete dalle foto c’è da ‘mettersi le mani tra i capelli’. Anche la strada comunale Careggine – Isola Santa è provvisoriamente chiusa … ma stiamo lavorando per aprirla prima possibile”.

Si raccomanda agli automobilisti di non avvicinarsi alla zona dove la strada provinciale è stata transennata.