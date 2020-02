Rave non autorizzato a Vagli di Sotto: denunciati in 65

Rave party a Vagli di Sotto, denunciate 65 persone.

Questo l’esito delle indagini condotte dai carabinieri della locale stazione per l’episodio dello scorso 2 giugno a Monte di Roggio dove si è svolto un rave non autorizzato che ha coinvolto cirvca 300 persone.

Nella circostanza l’intervento dei carabinieri di Castelnuovo è stato immediato. Sul posto e nelle immediate vicinanze si sono concentrate diverse pattuglie del Nucleo operativo e radiomobile e delle stazioni che si sono avvicendate fino al termine dell’evento, avvenuto la tarda sera del giorno successivo, monitorando attentamente la situazione e al contempo eseguendo numerosi controlli nei confronti di molti partecipanti e allontanando un elevato numero di giovani che continuavano ad affluire da ogni parte d’Italia.

Al termine dell’indagine sono stati identificati dai militari, quali partecipanti alla manifestazione, 65 giovani, di cui quattro stranieri, tutti fra i 18 e i 30 anni, denunciati per invasione di terreni e edifici, invasione di area protetta e manifestazione pubblica non autorizzata.

Durante il rave party i militari sono riusciti anche a fermare e controllare diversi giovani consumatori di sostanze stupefacenti, circa una dozzina, e a denunciarne altri due: uno per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti poiché trovato in possesso di due compresse di Mdma, due francobolli di Lsd, una dose di hashish e due grammi di marjuana, mentre l’altro per il porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere essendo stato trovato in possesso di una mazza ferrata, costituita da un cavo di acciaio di 70 centimetri, inserito all’interno di un tubo in ferro.