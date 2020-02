Grave incidente questa mattina (1 febbraio) intorno alle 8 all’incrocio fra viale Giusti e via Nazario Sauro.

Per cause al vaglio della polizia municipale si sono scontrate una Renault Clio di colore grigio condotta da un uomo e un’Apecar.

Il conducente dell’Ape, un uomo di 67 anni residente a San Vito, è stato sbalzato fuori dal mezzo ed è finito sull’asfalto. Rimasto sempre cosciente ha comunque riportato una serie di traumi importanti.

Per l’intervento era stato anche allertato l’elisoccorso Pegaso che però non è potuto intervenire per le condizioni meteo avverse. È stato così trasportato all’ospedale San Luca con il codice rosso.

I rilievi sono stati condotti dalla polizia municipale di Lucca, che ha anche effettuato servizio di viabilità chiudendo l’accesso al viale Giusti da via Nazario Sauro e restringendo una carreggiata dei viali di circonvallazione. Questo ha creato qualche coda e disagio fino alla rimozione dei mezzi incidentati.

Secondo le prime ricostruzioni l’impatto è avvenuto fra l’Apecar che stava svoltando da via Nazario Sauro a sinistra sui viali di circonvallazione e la Renault Clio che percorreva il viale Giusti in direzione Celide. L’impatto è stato violentissimo, il conducente dell’Ape, mezzo senza cinture di sicurezza, è sbalzato fuori dal finestrino lato passeggero mentre il veicolo finiva la sua corsa sul marciapiede, sul lato del negozio Prenatal.

Immediati i soccorsi, allertati proprio dal conducente della Renault Clio, rimasto illeso dallo scontro.

Foto Paolo Pinori