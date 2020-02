Tutta “colpa” della revisione dell’auto. E’ stato eseguito per questo motivo ieri pomeriggio (1 febbraio) ad Altopascio il controllo di un’auto a Palandri a bordo della quale c’erano due spacciatori. E’ accaduto nell’ambito di un servizio della polizia municipale di Altopascio, che dopo un inseguimento ha arrestato uno dei due pusher sequestrando un chilo di droga. In seguito, dopo che erano state fatte scattare le manette, sono intervenuti, nell’ottica di una continua collaborazione, anche i carabinieri di Altopascio, che prenderanno parte nelle indagini che scattano da questo brillante risultato degli agenti guidati dal comandante, Italo Pellegrini.

Nella frazione Palandri è stata notata un’auto con a bordo 2 persone, segnalata dal dispositivo in uso alla municipale per non essere stata sottoposta alla periodica revisione obbligatoria. Durante il controllo, uno dei 2 occupanti il mezzo, entrambi albanesi, ha preso improvvisamente dal bagagliaio del veicolo due sacchi voluminosi, con i quali tentava di dileguarsi, venendo però raggiunto e bloccato da uno dei 2 agenti.

Ne è nata così una colluttazione con gli agenti della polizia municipale, al termine della quale lo straniero si è dileguato, dovendo però abbandonare prima il carico, che è stato recuperato: conteneva oltre un chilo di marijuana. L’altro occupante il veicolo, rimasto in prossimità del mezzo senza opporre resistenza, è stato tratto in arresto e associato alla casa circondariale di Lucca.

Ulteriori accertamenti sono in corso, sia per appurare la provenienza e la destinazione dello stupefacente, sia per identificare le altre persone coinvolti nel traffico della droga.