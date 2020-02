Incontra il padre che lo aveva abbandonato dopo 16 anni. Il commovente abbraccio in tv

Aveva soltanto due anni, quando è stato abbandonato dal padre Gaetano, che adesso vive a Lucca. Alessio, ora diciottenne, ha potuto riabbracciarlo dopo 16 anni, soltanto ieri sera (1 febbraio) alla trasmissione C’è posta per te, il programma di Maria De Filippi su Canale 5. Una storia che ha lasciato con il fiato sospeso tutti, e che si è conclusa con un lungo abbraccio tra padre e figlio.

A Lucca la curiosità di sapere che storia sarebbe andata in tv era cresciuta da quando in città era stato avvistato il postino della nota trasmissione.

“Ho capito subito che era una lettera di Alessio e non ci ho dormito per tre notti di seguito”, ha raccontato il padre Gaetano, prima di spiegare i motivi che lo avevano spinto ad allontanarsi dal figlio. “Ho avuto paura”, ha ammesso.

Alessio

Dietro alla busta, c’era lui, Alessio: “Perché sei scappato?”, gli ha chiesto appena lo ha visto. Poi ha letto la lettera che aveva preparato: “Sono qui perché non si smette mai di essere genitori ma non si smette mai nemmeno di essere figli”.

Parole pronunciate con la voce spezzata dalla commozione, da parte del ragazzo che dopo aver invano cercato il padre si è rivolto alla trasmissione della De Filippi.

Nelle scorse settimane quella lettera era stata recapitata a Lucca a Gaetano che non ha avuto esitazioni nell’aprirla. E quando si è trovato in trasmissione non ha indugiato e ha chiesto che venisse alzata la busta per riabbracciare suo figlio.

Gaetano

I due si sono avvicinati e stretti: “Scusami”, ha detto il padre ad Alessio, che è stato cresciuto per tutto questo tempo dalla famiglia della madre, senza aver avuto più notizie del padre. Da ieri i due potranno recuperare il tempo perso.