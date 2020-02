Spara e uccide un cinghiale agli impianti sportivi

A Gallicano le avevano dato perfino un nome e tutti la conoscevano come Jolanda. E’ un cinghiale, ed è stato ucciso. Ma non durante una battuta di caccia, bensì – da quanto sembra finora – all’interno degli impianti sportivi del paese, colpito da un’arma da fuoco. Sul posto si sono recati i carabinieri che hanno raccolto un primo racconto da parte del gestore.

Del fatto – cui avrebbero assistito anche alcuni testimoni che parlano di aver visto un uomo sparare e mettere l’animale in un sacco – è stato informato, insieme ai carabinieri, anche il sindaco David Saisi che è intenzionato a fare chiarezza sullo sconcertate episodio avvenuto nel pomeriggio di oggi (2 febbraio).

Non solo perché quel cinghiale era praticamente stato adottato, per essersi spinto da tempo vicino alle abitazioni senza aver provocato fastidi. Ma perché se sarà confermata la dinamica dei fatti, sconcerta che qualcuno abbia sparato in un luogo frequentato e così vicino alle abitazioni. Il gestore domani si presenterà ai carabinieri per sporgere denuncia, assicura il primo cittadino che ha raccontato sommariamente l’episodio in un post su facebook.