Abbandona materasso e comodini al parcheggio delle Tagliate

Continuano, purtroppo, gli episodi di abbandono di rifiuti a Lucca. Non occorre andare troppo distante dal centro per imbattersi in spiacevoli episodi di inciviltà. Lo dimostra quanto accaduto al parcheggio di via delle Tagliate, dove sono stati abbandonati rifiuti ingombranti sul ciglio della strada.

Chi lo ha fatto ha “mal” pensato, invece di recarsi all’isola ecologica, di lasciare per strada, tra le altre cianfrusaglie perfino un materasso matrimoniale, corredato di comodino. Un episodio che non è passato inosservato ed è stato criticato da molti cittadini che hanno avvisato le forze dell’ordine.