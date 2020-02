Ancora vento forte da nord est nelle giornate di oggi (4 febbraio), e per domani. Per questo la sala operativa della protezione civile regionale ha prolungato il codice giallo per vento fino alla mezzanotte di domani (5 febbraio) su tutta la Toscana. A Viareggio chiuso in via precauzionale il viale dei Tigli.

Il codice arancione emesso ieri sulla costa livornese e grossetana termina invece alle 18 di oggi.