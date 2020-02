Spaccata nella notte al bar: via sigarette e soldi

Armati di mazze e di un grosso masso hanno sfondato il muro per forzare la grata della saracinesca e rompere il lucchetto che la chiudeva, poi si sono avventati contro il vetro antisfondamento dell’ingresso e lo hanno messo ko. I ladri si sono scatenati stanotte (5 febbraio) all’Happy Bar di via La Torre a Castelnuovo Garfagnana.

I malviventi – almeno due persone – hanno portato via una quindicina di stecche di sigarette, circa 100 euro di fondo cassa e qualche bottiglia di birra. Altre hanno dovuto abbandonarle per strada, per sfuggire alle guardie giurate di un istituto di vigilanza privato sopraggiunte durante un giro di controllo in zona.

Erano circa le 4 di stanotte quando la banda è entrata in azione: ladri che hanno utilizzato il bar di Chiara e Lea Biagioni come se fosse un self service. Una volta all’interno infatti hanno selezionato alcune marche di sigarette in esposizione e poi sono andati a rubare le stecche corrispondenti, trovate in un ripostiglio.

“Hanno anche preso tutti gli spiccioli che avevamo lasciato in cassa – spiegano dal locale -: per fortuna non l’avevamo chiusa, altrimenti avrebbero spaccato anche quella”.

All’esterno è stato trovato un grosso masso: una delle armi, probabilmente, usata per sfondare la vetrata del locale. I titolari lo hanno consegnato ai carabinieri che sono arrivati sul posto avviando gli accertamenti del caso per risalire ai componenti della banda. Purtroppo in zona non ci sono telecamere e anche il locale ne è sprovvisto.