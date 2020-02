Botte alla madre dei suoi figli, espulso 47enne

Aveva precedenti per rapina, porto illegale di armi e furti in abitazione. E’ stato pizzicato dalla polizia di Lucca e espulso al Cpr di Potenza: si tratta di un 47enne di origini albanesi, residente ad Altopascio e già noto alle forze dell’ordine per diversi episodi di violenza nei confronti della compagna.

Inoltre, lo stesso, padre di due figli italiani minori, grazie all’ intensa attività condotta da personale dell’ufficio, e’ stato dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale dal tribunale di Firenze per le ripetute percosse e violenze ai danni della mamma, italiana di anni 40.