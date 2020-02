Si ribalta con il camion all’uscita Lucca Est della A11

Si ribalta con il camion all’uscita di Lucca Est. È successo questa sera (6 febbraio) alle 21,30 quando per cause al vaglio della Polstrada di Montecatini, che è competente sulla autostrada A11, il mezzo pesante si è ribaltato finendo la sua corsa su un fianco.

Sul posto è arrivata l’ambulanza senza medico a bordo inviata dalla centrale unica del 118 che ha trasportato il conducente all’ospedale San Luca ma solo per accertamenti. Il camionista, infatti, non avrebbe avuto ferite significative.

È stata giornata no per i mezzi pesanti. Nel pomeriggio, infatti, una motrice di un camion è rimasta fra le sbarre di un passaggio a livello. In attesa dello spostamento è stato necessario interrompere la circolazione dei treni e un’ambulanza in attività della Misericordia di Santa Gemma Galgani ha dovuto cambiare strada.