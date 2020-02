Si erano riabbracciati soltanto da poche ore, dopo un lungo viaggio dallo Sri Lanka a Lucca. E quella che doveva essere una giornata tranquilla da trascorrere finalmente insieme dopo un periodo di separazione, si è trasformata in un giorno di grande angoscia e apprensione.

Una famiglia composta da due genitori e dal figlio è finita in ospedale per una sospetta intossicazione da monossido di carbonio.

Il gas nocivo si sarebbe diffuso nell’appartamento di via del Brennero a San Pietro a Vico dove vive una donna di 35 anni, di origini cingalesi che proprio questa mattina aveva riabbracciato il marito, 40 anni, e il figlio di 18, appena rientrati dal loro paese d’origine.

E’ stata la donna, per prima, ad accusare un malore, poi anche il marito e il figlio. Ha chiamato il proprietario di casa, spiegando che c’era qualcosa che non andava. L’uomo non ha perso tempo e ha fatto subito chiamare i soccorsi.

Erano da poco trascorse le 15 di oggi (6 febbraio) quando è arrivata la telefonata al 118. La centrale operativa ha inviato sul posto tre ambulanze e un’automedica. I sanitari hanno prestato i primi soccorsi, facendo giungere anche i vigili del fuoco.

I pompieri hanno inviato gli accertamenti del caso, mentre il 118 ha trasportato con le ambulanze i tre al pronto soccorso del San Luca, perché venisse valutato il da farsi da parte dei medici.