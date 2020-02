Anziana in bici derubata della borsa a Monte San Quirico

Una donna anziana è stata derubata oggi (8 febbraio) in via della Billona a Monte San Quirico.

La signora, secondo quanto ricostruito, era in bicicletta ferma quando è stata affiancata da una station wagon. Dal finestrino qualcuno si è sporto e ha portato via la borsa che era appoggiata sul cestino. All’interno soldi e documenti della signora, molto conosciuta in oaese.

Dopo la rapida fuga da parte dei malviventi, mentre la donna, scioccata per quanto accaduto, ha chiesto aiuto. Un intero paese ha iniziato a raccogliere le informazioni per permettere di presentare alla donna la denuncia più dettagliata.