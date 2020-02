Un corso Blsd per riacquistare i defibrillatori rubati a Sant’Anna

Un corso di primo soccorso per riacquistare i Dae trafugati in via Don Minzoni a Sant’Anna.

Ci sono ancora posti per l’appuntamento di domani (8 febbraio) dalle 8,15 alle 13,15 nella sede del Coni in viale Einaudi a Sant’Anna.

Il corso sarà svolto dal centro di formazione della Mirco Ungaretti Onlus, riconosciuto dalla Regione con rilascio di certificato Blsd. Il corso è a numero chiuso, aperto ai solo maggiorenni, e per l’iscrizione è necessario scrivere una email a mircoungarettionlus@hotmail.it

La finalità del corso è raccogliere fondi per ripristinare i due defibrillatori rubati nel periodo natalizio in via don Minzoni a Sant’Anna.

Sarà richiesto quindi un contributo volontario di 10 euro a persona a sostegno dei due furti subiti. Un’offerta maggiore può essere inviata tramite bonifico bancario all’Iban IT58L0835813700000000761710 con causale donazione Dae Sant’Anna.